DAÜ Genetik Kulübü’nden Talasemi Hastalarına Kan Bağışı Çağrısı…

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Tüzmen, DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla yaptığı açıklamada, “COVID-19 salgını nedeniyle yurt genelinde kan bağışlarının azalması, talasemi hastalarımıza zorlu günler yaşatıyor. Bu bağlamda halkımızı Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapmaları için davet ediyor, bu zorlu süreçte desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu

200 üyesi ve 870’e yakın Facebook takipçisi bulunan, Tüzmen’in koordinatörlüğünü yaptığı DAÜ Genetik Kulübü, normal süreçte her dört ayda bir Lefkoşa Talasemi Merkezi’ni ziyaret edip Kan Bankası’na kan bağışında bulunuyor.