  • BIST 98.745
  • Altın 392,954
  • Dolar 7,0931
  • Euro 7,6885
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

DAÜ Genetik Kulübü’nden Talasemi Hastalarına Kan Bağışı Çağrısı…

» »
DAÜ Genetik Kulübü’nden Talasemi Hastalarına Kan Bağışı Çağrısı…
DAÜ Genetik Kulübü’nden Talasemi Hastalarına Kan Bağışı Çağrısı…

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Tüzmen, DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla yaptığı açıklamada, “COVID-19 salgını nedeniyle yurt genelinde kan bağışlarının azalması, talasemi hastalarımıza zorlu günler yaşatıyor. Bu bağlamda halkımızı Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapmaları için davet ediyor, bu zorlu süreçte desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu

200 üyesi ve 870’e yakın Facebook takipçisi bulunan, Tüzmen’in koordinatörlüğünü yaptığı DAÜ Genetik Kulübü, normal süreçte her dört ayda bir Lefkoşa Talasemi Merkezi’ni ziyaret edip Kan Bankası’na kan bağışında bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini08 Mayıs 2020 Cuma 11:26
  • KTÖS: “Okulların Ne Zaman Açılacağını Değil, Açıldıktan Sonra Alınacak Önlemleri Konuşmalıyız”08 Mayıs 2020 Cuma 11:07
  • Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali ev ortamına taşındı08 Mayıs 2020 Cuma 10:48
  • Tatar: Hükümet üzerine düşeni yapıyor!08 Mayıs 2020 Cuma 10:14
  • Sucuoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti.08 Mayıs 2020 Cuma 09:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!08 Mayıs 2020 Cuma 08:07
  • ​​​​​​​Ateş Ölçerler Emirnamesi ile narh geldi!07 Mayıs 2020 Perşembe 21:55
  • Uluçay:Yakın zamanda Türkiye’den kaynak aktarımı başlayacak gibi07 Mayıs 2020 Perşembe 19:29
  • Bakan Pilli: "Bugün 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok" Toplam test 1920107 Mayıs 2020 Perşembe 19:27
  • Türkiye’den KKTC’ye 30 Tarım işçisi geliyor07 Mayıs 2020 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti