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DAÜ GİMER’den girişimcilik etkinliğine ev sahipliği

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER), DAÜ Rektörlük Binası Senato Odası’nda “LEAD Cyprus” tarafından düzenlenen ve İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından finanse edilen etkinliğe ev sahipliği yaptı
DAÜ GİMER’den girişimcilik etkinliğine ev sahipliği

DAÜ-GİMER tarafından yapılan açıklamada LEAD Cyprus’un bir girişim ve süreç olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir nihai hedef olduğu belirtildi. Açıklamada, “LEAD Cyprus’un amacı, Kıbrıs’taki profesyoneller ve yenilikçiler arasındaki ekosistemin birleştirilmesi ve gerçeğe dönüştürülmesini sağlamak, iş diyaloğu ve demokrasiyi teşvik etmektir. Kıbrıs halkı, adadaki paydaşlarla birlikte çalışarak ortak ekonomik ve sosyal mücadelelerin üstesinden gelebilecektir” denildi. Ada çapında farklı organizasyonlardan 20 etkin kişinin katıldığı etkinlikte, Kıbrıslıları bir araya getirmek ve ada ile ilgili konuları tartışmak amaçlandı. Oldukça verimli geçen etkinlikte aynı zamanda barışın inşa edilmesinde girişimciliğin ne gibi bir rolü olacağına da değinildi.

DAÜ-GİMER’den yapılan açıklama şu şekilde devam etti: “DAÜ GİMER, gerekli niteliklere sahip öğrencileri, akademik personel ve çalışanların içerisindeki girişimci ruhu ortaya çıkarıp çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları ile başarılı işletmeler kurmalarını sağlamayı hedefliyor. DAÜ-GİMER, girişimcilere danışmanlık yaparak, yeni işletmelerinin ilk safhalarının oluşturulmasında yardımcı oluyor. DAÜ-GİMER, yenilik ve girişimciliğin ekonomik gelişimin lokomotifi ve zenginliğin yaratıcısı olduğunu düşünüyor.”

 

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