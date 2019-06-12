  • BIST 92.814
  • Altın 250,154
  • Dolar 5,8116
  • Euro 6,5878
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ Giriş Sınavı gerçekleştirildi

» »
DAÜ Giriş Sınavı gerçekleştirildi
DAÜ Giriş Sınavı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen Giriş ve Burs Sınavı 11 Haziran 2019 Salı günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapıldı. Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılan sınava 1446 öğrenci katıldı.

 

DAÜ 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren eğitim hayatına başlayacak olan ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylanmış olan Mühendislik Fakültesi altında Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi altında Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altında Ortopedik Protez ve Ortez ile Turizm Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik önlisans programlarına da DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile ilk kez öğrenci alımına başlandı.

 

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınava katılan adaylar tercih ettikleri programların gerektirdiği puan türüne göre, Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilimler, Matematik – 1, Matematik – 2, Fen Bilimleri, İngilizce Dil ve Görsel Yetenek testlerini cevaplandırdı.

dd5.pngdd6.png

 

Öğrenciler Kayıt Yaptırabiliyor

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2019 sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren kayıtlarını yaptırabiliyor. Sınavı kazanan öğrenciler kayıt için lise diploması, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Giriş Sınavı salı günü yapılıyor10 Haziran 2019 Pazartesi 14:11
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü İstanbul’da temsil edildi07 Haziran 2019 Cuma 11:59
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Uyku Apnesi eğitimi07 Haziran 2019 Cuma 11:42
  • DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandi07 Haziran 2019 Cuma 11:33
  • “Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü06 Haziran 2019 Perşembe 15:36
  • DAÜ’de organ bağışı ile ilgili panelve etkinlik gerçekleştirildi31 Mayıs 2019 Cuma 16:23
  • DAÜ yeni programlarıyla yeni öğrencilerini bekliyor31 Mayıs 2019 Cuma 14:14
  • DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi kalitesini bu yil yine kanitladi31 Mayıs 2019 Cuma 14:11
  • Bahar Festivali kapsamında ünlü isimler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi30 Mayıs 2019 Perşembe 16:46
  • “Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli” DAÜ’de gerçekleşti30 Mayıs 2019 Perşembe 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti