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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuruları 31 Mayıs'ta Sona Eriyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı'na başvurular 31 Mayıs 2024 Cuma günü 23:59’a kadar devam edecek. Sınav 2 Haziran'da KKTC ve Türkiye'de çeşitli merkezlerde gerçekleştirilecek.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuruları 31 Mayıs'ta Sona Eriyor

DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVINA BAŞVURULAR 31 MAYIS’TA SONA ERİYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler, KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere, KKTC ve TC’de eğitim veren bir eğitim kurumunda eğitimlerini tamamlayarak mezun olan veya olacak olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştireceği 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’na yoğun ilgi devam ediyor.

 

Söz konusu sınava, lise öğrenimini KKTC’de eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan yabancı uyruklu öğrenciler (sadece Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ortak programlarına başvuru yapacak olanlar) ile lise öğrenimini Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler (sadece Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortak Programlarına başvuru yapacak olanlar) de başvurabilecek.

 

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada başvuruların yoğun olarak devam ettiği ve öğrencilerin başvurularını 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 23:59’a kadar çevrim içi olarak yapabilecekleri bildirildi.

 

Bu yılki Giriş ve Burs Sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü 10:30 – 13:00 saatleri arasında yapılacak. Söz konusu sınav KKTC’de Lefkoşa Türk Lisesi ve DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’den sınava katılacak olan adaylar ise İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde, Ankara’da Tümay Eğitim Kurumları’nda, Antalya’da Antalya Özel Nesibe Aydın Koleji’nde, İzmir’de Özel İzmir 1919 Okulları Dalton Koleji’nde ve Mersin’de Özel Mersin Çözüm Akademi Anadolu Lisesi’nde sınava girebilecekler. Adayların sınav günü en geç saat 10:00’da sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

 

Adayların sınav performans sonuçları sınav günü olan 02 Haziran’da açıklanacak. Adayların sonuçlara itirazları 03 Haziran 2024 Pazartesi günü, saat 16:00’ya kadar kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları, itiraz kabulünün bitiminden sonra açıklanacak. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

 

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrim içi olarak yapabilirler. Sınav hakkında detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabilir

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