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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Rekor Katılımla Gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, rekor başvuru ile gerçekleştirildi. 1956 öğrenci, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavda DAÜ'lü olabilmek için ter döktü. Sınav sonuçları ve burs yerleştirmeleri bugün açıklanacak.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Rekor Katılımla Gerçekleştirildi

DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI REKOR BAŞVURU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler, KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere, KKTC ve TC’de eğitim veren bir eğitim kurumunda eğitimlerini tamamlayarak mezun olan veya olacak olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı bu yıl rekor başvuru ile gerçekleştirildi.

 

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na bu yıl 1956 öğrenci başvurdu. 2 Haziran 2024 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleşen sınavda öğrenciler DAÜ’lü olabilmek için ter döktü. Söz konusu sınav KKTC’de Lefkoşa Türk Lisesi ve DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye’den sınava katılan adaylar ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki merkezlerde sınava girdiler.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da DAÜ Kampüsü’nde sınavın yapıldığı binaları dolaşarak öğrenci ve velilerle sohbet ettiler ve başarı dileklerini ilettiler. Rektör Prof. Dr. Kılıç, öğrenciler için hayatlarının dönüm noktası olan günlerden birinin yaşandığını ifade ederek, “Yeni öğrencilerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Uluslararası standartlarda kaliteli bir yüksek eğitim, kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal yaşam ve tüm dünyada geçerli diploma için tüm yeni DAÜ’lülere şimdiden Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin ilk ve tek yasa ile kurulmuş olan devlet üniversitesi DAÜ’yü tercih ettiklerinden dolayı kendilerine ve velilerine teşekkürlerimi sunar, Üniversite hayatlarının hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

 

Adayların sınav performans sonuçları sınav günü olan 02 Haziran 2024 tarihinde başvuru sistemi üzerinden açıklandı. Adayların puanları ile programlara yerleştirme ve burs sonuçları ise bugün (3 Haziran 2024 Pazartesi) saat 20.00’den sonra açıklanacak. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

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