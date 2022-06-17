DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Sonuçları Açıklandı

12 Haziran 2022 Pazar günü, saat 10:30 – 13:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da belirlenen sınav merkezlerinde yapılan ve toplam 1,702 adayın katıldığı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

Puan Türü Birincileri Belli Oldu

Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri Puan Türü’nde birinciliği 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezunu Sadık Koruçam elde ederek DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Türkçe – Matematik ve Türkçe – Sosyal Bilimler Puan Türü’nde birinciliği elde eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji mezunu Özgür Garipsazcı, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne yerleşti. İngilizce Dil Puan Türü’nde ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi mezunu Bilgehan Kafadar birinciliği elde ederek DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ne yerleşmiştir.

Kayıtlar Başladı

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapabileceklerdir.