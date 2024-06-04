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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı” sonuçları açıklandı.
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı” sonuçları açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Kampüsü, Lefkoşa Türk Lisesi ve Türkiye’deki merkezlerde gerçekleştirilen sınava bin 684 öğrenci adayı katıldı.

Sonuçlara göre, Matematik -Fen Bilimleri (MF) Puan türünde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Nehir Şeşen elde ederek Marmara Üniversitesi-DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı’na yerleşti.

Türkçe-Matematik (TM) Puan türünde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Ayla Dağ elde ederek, DAÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na yerleşti.

Türkçe-Sosyal Bilimler (TS) Puan türünde birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ahmet Şimşir elde ederek, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İktisat Programı’na yerleşti.

İngilizce Dil Puan türünde ise Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Nazar Sadrazam birinciliği elde ederek DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Programı’na yerleşti.

Açıklamada, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtların 10 Haziran Pazartesi başlayacağı belirtildi.

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