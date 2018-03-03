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DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular 24 nisan’da başlıyor

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DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular 24 nisan’da başlıyor
DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular 24 nisan’da başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC öğrencileri ile KKTC'de kesintisiz orta eğitim alan Türkiyeli lise öğrencilerine yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na başvurular 24 Nisan’da başlıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan – 30 Mayıs 2018  tarihleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne; 21 - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne mesai saatleri içerisinde başvuru kabul edilecek.

Sınava başvuru için öğrencilerin kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğrafıyla yapılabilecek. 50 TL’lik sınava giriş harcı Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabilecek.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı bu yıl 31 Mayıs 2018 Perşembe günü, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve  Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde 10.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava girecek öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerekiyor.
 

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