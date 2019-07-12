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DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarimi Bölümü Uluslararasi Ex-Libris Yarişmasi’na hazirlaniyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Polonya Katowice’den Silesia Üniversitesi iş birliğinde Uluslararası Ex- Libris Yarışması gerçekleştiriliyor.
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarimi Bölümü Uluslararasi Ex-Libris Yarişmasi’na hazirlaniyor

Söz konusu yarışma, kitapların sahiplik göstergesi olarak yaratılan yüksek estetik özellikleri taşıyan, sanatsal ve teknik kaliteye sahip özgün ex-libris baskılarını bir araya getirip değerlendirmek, sanatçıları teşvik etmek ve ex-libris sanatını topluma tanıtıp, bu alana olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenip, Dünya’nın tüm ülkelerinden gelecek olan sanatçı ve tasarımcıların eserlerine kapılarını açmaktadır.

Konunun serbest olacağı söz konusu yarışma sonunda verilecek olan birincilik ödülü “Spirit” özel konusu dalında olacaktır. Yarışma kapsamında sunulacak olan ex-librisler, “Spirit” temasına olan özgünlük ve orjinallik ilkelerine, sanatsal, teknik ve estetik değerlere ve eserdeki resim ile yazı arasındaki ilişkinin kalitesine göre değerlendirilecektir.Katılımcıların 5 farklı eser ile katılabileceği yarışmaya başvurular 1 Ekim 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Gerçekleştirilecek olan söz konusu yarışma sonunda hem DAÜ’de hem de Silesia Üniversitesi’nde düzenlenecek olan sergi ile birçok eser arasından seçilecek olan en iyi eserler sergilenecek. Yarışmaya başvuru veya detaylı bilgiye http://vacd.emu.edu.tr/exlibris internet  adresinden ulaşılabilir.

 

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