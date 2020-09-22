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DAÜ, Güz Dönemi’ni Tamamen Online Yapma Kararı Aldı!

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DAÜ Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Güz Dönemi’nin tamamen online olarak yürütülmesine karar verdi.
DAÜ, Güz Dönemi’ni Tamamen Online Yapma Kararı Aldı!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Güz Dönemi’nin tamamen online olarak yürütülmesine karar verdi.

DAÜ Senatosu’nun ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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