DAÜ, Güz Dönemi’ni Tamamen Online Yapma Kararı Aldı!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Güz Dönemi’nin tamamen online olarak yürütülmesine karar verdi.
DAÜ Senatosu’nun ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Güz Dönemi’nin tamamen online olarak yürütülmesine karar verdi.
DAÜ Senatosu’nun ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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