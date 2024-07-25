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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Korosu, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı"nı Seslendirdi

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DAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı için özel olarak hazırlanan “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı”nı seslendirdi. Marşın kayıt süreci, DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Korosu, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı"nı Seslendirdi

DAÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOROSU “KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ MARŞI”NIN SESLENDİRİLMESİNDE YER ALDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Komutanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılına özel olarak hazırlanan, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı”nın seslendirilmesinde yer aldı.

 

Sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen söz konusu marşın kayıt süreci DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda (RRDKS) gerçekleştirildi.

 

“Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı”nın seslendirilmesi sırasında bando şefi olarak Bando Binbaşı Hakan Özgen görev alırken, koro şefliği görevini DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı üstlendi

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