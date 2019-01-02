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DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri Güz Dönemini Renkli Görüntülerle Sonlandırdı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2018 – 2019 Akademik Yılı, Güz Dönemi’nin sonlarına doğru renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri Güz Dönemini Renkli Görüntülerle Sonlandırdı

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen Kampanya Tasarımı dersi kapsamında, öğrencilerin geliştirdiği hizmetlerin lansmanları gerçekleştirildi.

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Geçtiğimiz günlerde İletişim Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, standlar kurarak geliştirdikleri hizmetleri tanıttılar. Bu kapsamda, tanıtıcı prospektüsler ve broşürler tasarlayan genç iletişimciler, standları ziyaret eden akademisyenlere ve öğrencilere hizmetlerini tanıtarak çeşitli ikramlarda bulundular.

 

Öğrencilerin, belirli firmalara ait hizmetleri geliştirip, pazarlama iletişimi kampanyalarını hazırladıkları ders, öğrencileri hem sektöre hazırlamak hem de deneyim kazanmalarını sağlamaları amacıyla gerçekleştirilmektedir.

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