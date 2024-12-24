DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencilerinden Dünya Çocuk Hakları Günü’ne Özel Etkinlik

DAÜ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) çatısı altında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüleri iş birliğinde Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel etkinlik gerçekleştirdi. Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişimi dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Aysel Lidya Arkol, Mehmet Kamiler, Ayşenaz Bahşi ve Banu Karagöz, Gazimağusa Maarif Anaokulu’nda “Küçük Kalpler Büyük Hayaller” temalı oyuncak bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, İyilik Gönüllüleri Lefkoşa Koordinatörü Fadime Aydın, İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Hanife İşkey ve İyilik Gönüllüleri Mağusa-İskele Sorumlusu Özlem Kadirağa katıldı.

“Destek Vermekten Mutluluk Duyduk”

Kadirağa, İyilik Gönüllüleri olarak Gazimağusa Maarif Anaokulu için yapılan etkinliğe katılmaktan ve destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu tarz etkinliklere katılmaya ve destek vermeye her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

“İlk Defa Bir Vakıfla İş Birliği Yapıldı”

Gazimağusa Maarif Anaokulu Okul Müdürü Akış Yeşilada Vaiz, ilk defa bir öğrenci grubunun proje kapsamında vakıfla iş birliği oluşturarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildiğini vurguladı. Vaiz, böylesine anlamlı bir günde etkinlik için kendi okullarını seçtiklerinden dolayı proje grubuna teşekkür ettiğini ifade etti. Vaiz, Etkinlik sonunda, projeyi gerçekleştiren DAÜ öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

“Projelerle, Öğrencilerimizi Topluma Katkı Sağlamaya Teşvik Etmeyi Amaçlıyoruz”

Yrd. Doç. Dr. Ayman etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve onları gerçek hayat projelerinde yer alarak topluma katkı sağlamaya teşvik etmenin bu tür projelerin temel amacı olduğunu ifade etti.