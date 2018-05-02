DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden, SOS Çocukköyü çocuklarına 23 Nisan eğlencesi

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Bitirme Projesi Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Sevinç Kahveci, Batuhan Bilgehan, Kaan Vechi, Eren Kızıltan ve Aysun Zabitler çok anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Proje kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da bulunan SOS Çocukköyü’ndeki 1-6 yaş arasındaki çocuklar ziyaret edildi. Duyarlı İletişimciler, günün anlam ve önemini aktarmak için çocukları bilgilendirdikten sonra, yüz boyama etkinliği yaparak müzik eşliğinde dans ettiler. Gönüllerince eğlenen çocuklar, öğretmenleri ile birlikte oldukça eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinlik sonunda, SOS Kreş ve Anaokulu Müdüresi Ebru Efendi, “Bu gibi farklı organizasyonların yapılması çocuklar için oldukça güzel, çünkü öğretmenlerin hazırladıklarından ayrı, tanımadıkları kişilerin hazırladıklarından ayrı mutlu oluyorlar. Zaten çocuklar yüz boyama, balon ve şarkıları çok seviyor.” dedi ve DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerine teşekkürlerini dile getirdi.