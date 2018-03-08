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DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan anlamlı etkinlik

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DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan anlamlı etkinlik
“Kan Bağışı Aciliyet Değildir, Sürekliliktir” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 5 – 9 Mart 2018 tarihlerinde, DAÜ kampüsü içerisinde yer alan Atatürk Meydanı’nda yapılıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proeleri kapsamında, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler  ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Genesis IMC Ajansı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı etkinliği ve konu ile ilgili bilgilendirici seminer düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın desteği ile düzenlenen etkinlikte, hem sağlık ekipleri hem de kan alım işleminin strerilize bir ortamda gerçekleştirilmesi için sağlanan araç, 9 Mart 2018 Cuma gününe kadar kan vermek isteyen kişiler için hazır bulunacak.  Kan bağışı etkinliğinin yanı sıra, DAÜ’lülere kan bağışının önemini anlatmak ve bu konuda bilgilendirilmenin önemine vurgu yapmak adına, 6 Mart 2018 Salı günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Türk Kızılayı, Adana Kızılay Bölge Müdürü Zeliha Ertunç konuşmacı olarak yer aldı. Ertunç, konuşmasında, hem Türk Kızılayı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın misyon ve vizyonlarından bahsederek, kan bağışı yapmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Kan bağışında bulunmak isteyen kişilerin kanser, Hepatit B, Hepatit C ve AIDS hastası olmamaları gerektiğini belirten Ertunç, bağışta bulunacak olanların 50 kg altında olmamaları gerektiğini de söyledi. Kan bağışı yapma bilincinin yaygınlaşması gerektiğine de değinen Ertunç, gelişmiş ülkelere göre Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bağışçı sayısının oranının düşük olduğunu söyledi. Son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından toplanan kanların, Kuzey Kıbrıs içerisinde ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere kan bankasında korunduğunu da vurgulayan Ertunç, gençleri kan bağışlamaya davet etti. Etkinlik sonunda, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Genesis IMC Ajansı öğrencileri, 9 Mart 2018 Cuma gününe kadar sürecek olan kan bağışı etkinliğine tüm DAÜ’lüleri ve KKTC halkını kan bağışı yapmak üzere davet ettiklerini belirttiler.
 

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