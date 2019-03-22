DAÜ Hemşirelik Bölümü’nden Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

DAÜ Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, 21 Mart 2019 Perşembe günü, Öğretim Görevlisi Arzu Abiç ve Araştırma Görevlisi Gamze Yatmaz’ın koordinatörlüğünde, Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazar yeri, Önder AVM ve Citymall AVM’de stand kurarak; halkı Down Sendromu hakkında bilgilendirdi ve broşürler dağıttı.

Hedef Toplumu Bilinçlendirmek

Söz konusu farkındalık etkinliğine ilişkin DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin, Down Sendromlu bireylerin hayata katılımını arttırmak ve Down Sendromu hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, “Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde bulunan kromozom sayısının 47 olmasından kaynaklanır. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 6 milyon Down Sendromlu birey yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler, 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart'ı “Dünya Down Sendromu Günü” olarak tanımıştır ve her yıl 21 Mart’ta Down Sendromu konusunda toplumda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler’in, 21 Mart tarihini Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardında ise, Down Sendromunda normalde 2 adet olması gereken 21. kromozomun 3 adet olması nedeniyle 21 ve 3 rakamının bu sorunda taşıdığı anlam yatmakta ve 21 Mart tarihini Down Sendromu için özel kılmaktadır” denildi.