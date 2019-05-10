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DAÜ Hemşirelik Bölümü’nün düzenlediği “Nursevıvor” başlıyor

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DAÜ Hemşirelik Bölümü’nün düzenlediği “Nursevıvor” başlıyor
DAÜ Hemşirelik Bölümü’nün düzenlediği “Nursevıvor” başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından ortak düzenlenecek olan “Nursevivor – Oyun Seni Bekliyor” etkinliği, 12 Mayıs 2019 Pazar günü, 11:00 – 16:00 saatleri  arasında, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in anısına, Uluslararası Hemşireler Birliği tarafından, 12-18 Mayıs haftası “Dünya Hemşirelik Haftası” olarak belirlenmiştir. Her yıl birlik tarafından bir tema belirlenerek bu çerçevede tüm üye ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlamalarla mesleğin ve sağlık sisteminin sorunları da tartışılarak çözümler önerilmektedir.

 

Bu yıl Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler içerisinde, ilki geçen yıl yapılan “NURSEVIVOR” yarışmalarının ikincisi, adamızdan 6 üniversiteden 108 öğrencinin katılımı ile 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecektir.

 

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi oldukça renkli geçmesi beklenen “Nursevivor”da öğrenciler hemşirelik uygulamaları ile sporu birleştirerek eğlenceli bir  gün geçirmeye hazırlanmaktadır. Etkinlik kapsamında birlikte eğlenmenin yanı sıra dereceye girecek olan öğrencilere ödül takdiminde de bulunulacaktır.

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