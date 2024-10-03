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DAÜ heyetini kabul eden Tatar, Teknofest’te birinci gelen DAÜ ASHINA takımını kutladı: “Gurur duydum”

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DAÜ heyetini kabul eden Tatar, Teknofest’te birinci gelen DAÜ ASHINA takımını kutladı: “Gurur duydum”
DAÜ heyetini kabul eden Tatar, Teknofest’te birinci gelen DAÜ ASHINA takımını kutladı: “Gurur duydum”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’i kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Teknofest’te birinci gelen DAÜ ASHINA takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası kaliteli eğitimin öncüleri konumunda bulunan DAÜ’nün ülkenin ilk ve önemli üniversitelerinden olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin yöneticilerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün yaptığı bilimsel çalışmaların önemine de dikkat çekerek, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’te “Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda” birinci olan ASHINA isimli takımın başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

-Tatar, ASHINA takımının üyeleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde ayrıca ASHINA isimli takımda yer alan DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı öğrencisi Furkan Batı ile Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencileri Deniz Demir ve Cemre Yeşil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu önemli başarıdan gurur duyduğunu ifade ederek Furkan Batı, Deniz Demir ve Cemre Yeşil’in başarılarının devamını diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Anıl Kaya eşlik etti.

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