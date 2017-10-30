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DAÜ Hukuk Fakültesi’nde başarılı öğrenciler için sertifika töreni yapıldı

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DAÜ Hukuk Fakültesi’nde başarılı öğrenciler için sertifika töreni yapıldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni, geçtiğimiz günlerde Hukuk Fakültesi Binası girişinde bulunan alanda yapıldı.

Oldukça keyifli geçen törende, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Şeref ve Yüksek Şeref Sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere akademisyenler tarafından sertifikaları takdim edildi. 

Törende toplam 80 başarılı öğrenci sertifika almaya hak kazandı. Öğrencilere sertifikalarını; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Emine Kocano Rodoslu ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba ile Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Turgut Turhan, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel, Yrd. Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci, Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç, Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler, Yrd. Doç. Dr. Nazime Nazlı Beysan, Yrd. Doç. Dr. Hacer Soykan Adaoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu takdim etti.

DAÜ Hukuk Fakültesi Sertifika Töreni, öğrencilerin sertifikalarını almalarının ardından vokalde DAÜ Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencisi Çağdaş Aydaş ve gitarda Mete Ramazan’ın yer aldığı müzik dinletisi ile devam etti. Öğrenciler, müzik dinletisinin ardından akademisyenlerle beraber kokteyl alanına geçerek bol bol sohbet etti.

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