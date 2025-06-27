DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Uluslararası Eğitim Atağı: İngilizce Hukuk Lisans Programı Başlıyor

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ’NDEN KÜRESEL BİR EĞİTİM HAMLESİ: İNGİLİZCE HUKUK LİSANS PROGRAMI BAŞLIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğretim dili tamamen İngilizce olan Hukuk Lisans Programı’nı (LL.B.) eğitim-öğretim programına dahil ediyor.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan program ile öğrencileri yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil, uluslararası düzeyde de geçerli bir hukuk kariyerine hazırlamak, bu doğrultuda onlara hem teorik hem de pratik açıdan kapsamlı bir donanım kazandırmak amaçlanıyor.

Program müfredatı; İngiliz Common Law Geleneği, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve İnsan Hakları gibi küresel düzeyde önem arz eden alanlarda uzmanlaşma imkânı sunan karşılaştırmalı bir yapıya sahip olup, öğrenciler, eğitimini alacakları Anayasa Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Tahkim Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku gibi temel derslerin yanı sıra, hukuk alanında akademik araştırmaya dayalı seçtikleri bir mezuniyet projesi hazırlayarak belirli bir uzmanlık alanında derinleşme fırsatı yakalayacaklar.

Bolonya Üniversitesi ile İş Birliği

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri de, dünyanın ilk Hukuk Fakültesi olan Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yapılmış olan; eğitim, öğretim, öğrenci değişimi ve ortak yüksek lisans program yürütülmesi gibi geniş ölçekte kurulan özel akademik iş birliği kapsamında öğrencilerin sahip olacakları imkanlardır. Bu bağlamda öğrenciler, Bolonya Üniversitesi’nde bir ya da iki dönem eğitim alma, Avrupa’nın en köklü hukuk kütüphanelerinde araştırma yapma, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak yürütülen yüksek lisans (LL.M.) programlarına öncelikli kabul ve burs imkânlarından yararlanma fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından verilen “Medieval Law to Modern Jurisprudence” gibi tarihsel perspektifli dersler ve özel seminerlerle akademik etkileşim uluslararası düzleme taşınacak.

Program, toplam 240 Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi’nden (AKTS) oluşmakta olup, başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip, Bachelor of Laws (LL.B.) hukuk lisans derecesine hak kazanacak. Mezunlar, avukatlık mesleğinin yanı sıra uluslararası kuruluşlarda danışmanlık, akademik kariyer veya diplomatik görevler gibi geniş bir yelpazeye yayılan meslek yollarına yönelebilecek.

Program; DAÜ Hukuk Fakültesi’nin çeşitli hukuk alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülecek olup, eğitim sürecinde yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi geliştirmeleri ve akademik yöntemlere hâkimiyet kazanmalarını amaçlayan bir yaklaşıma sahiptir. Disiplinler arası çalışma anlayışını benimseyen ve güncel hukuki gelişmeleri yakından izleyen akademik kadro, öğrencilerin hem mesleki hem de araştırmaya dayalı yönlerini destekleyecek bir öğrenme ortamı sunacaktır. İngilizce Hukuk lisans (LL.B.) programı da bu yaklaşım doğrultusunda şekillenecek ve fakültenin uzun vadeli hukuk eğitimi vizyonunu uluslararası bir boyuta taşıyacaktır.

Program hakkında detaylı bilgiye (0 392) 630 11 71, (0 392) 630 22 85 ve (0 392) 630 11 76 numaralı telefonlardan veya [email protected] e mail adresinden ulaşılabilir.