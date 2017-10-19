 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.162
  • Altın 151,204
  • Dolar 3,6561
  • Euro 4,3295
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

DAÜ İç Mimarlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dağlı’dan önemli juri üyeliği

»
DAÜ İç Mimarlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dağlı’dan önemli juri üyeliği
Prof. Dr. Dağlı, sürekliliği olan yarışmanın iç mimarlık alanının kuramsal gelişimine büyük katkı koyacağı inancında olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II kapsamında düzenlenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla’da gerçekleştirilen iç mimarlık alanının en prestijli yarışması olan “İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması”nda değerlendirme jürisi olarak görev aldı. 

Yarışma, alanla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını hem küresel hem de yerel düzeyde üst seviyeye gelmesine katkı koymak amacıyla düzenleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uluslararası Final Üniversitesi AKUT kuruyor18 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
  • Başarı bursu adayları açıklandı: İşte tam liste!18 Ekim 2017 Çarşamba 13:02
  • Kıbrıs'ın ilk ve tek sanat üniversitesi kuruldu...17 Ekim 2017 Salı 21:17
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü Mantinengo Burcu’na ilk nefes oldu17 Ekim 2017 Salı 15:39
  • DAÜ bilimsel sağlık programında romatolojik rehabilitasyon ele alındı17 Ekim 2017 Salı 14:49
  • LAÜ Pedagojik Formasyon programına başvuru kabul ediyor16 Ekim 2017 Pazartesi 16:52
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’ne katıldı16 Ekim 2017 Pazartesi 15:07
  • Vakıflar İdaresi’nden öğrencilere ‘iyilik oyunları’15 Ekim 2017 Pazar 17:29
  • Ödüllü şef Biryılmaz LAÜ gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktardı15 Ekim 2017 Pazar 15:40
  • Near East Technology SAP Forum İstanbul’a Katıldı15 Ekim 2017 Pazar 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti