DAÜ İç Mimarlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dağlı’dan önemli juri üyeliği

Prof. Dr. Dağlı, sürekliliği olan yarışmanın iç mimarlık alanının kuramsal gelişimine büyük katkı koyacağı inancında olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II kapsamında düzenlenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla’da gerçekleştirilen iç mimarlık alanının en prestijli yarışması olan “İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması”nda değerlendirme jürisi olarak görev aldı.

Yarışma, alanla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını hem küresel hem de yerel düzeyde üst seviyeye gelmesine katkı koymak amacıyla düzenleniyor.