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DAÜ İç Mimarlık Bölümü, “Eğitim, Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı” Akreditasyonu’nu yeniledi

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DAÜ İç Mimarlık Bölümü, “Eğitim, Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı” Akreditasyonu’nu yeniledi
DAÜ İç Mimarlık Bölümü, “Eğitim, Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı” Akreditasyonu’nu yeniledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkçe ve İngilizce Programları  “Eğitim, Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı” (AQAS, Agency for Quality Assurance) Akreditasyonu’nu yeniden aldı.  

Almanya kökenli bir kurum olan AQAS tarafından 2014 yılında almış olduğu beş yıllık süreyi kapsayan akreditasyonu 2019 yılı Kasım ayında tamamlayan DAÜ İç Mimarlık Bölümü, AQAS tarafından tekrardan denetlenerek, bu kez altı yıllık süre için, 2026 yılına kadar akredite edilmeye hak kazandı.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü,  bu akreditasyona sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek ve Türkiye’deki ilk İç Mimarlık Bölümü’dür.  DAÜ İç Mimarlık Bölümü 2026 yılına kadar altı yıllığına kazanmış olduğu bu akreditasyon ile eğitim ve diplomalarının kalite garantisi ve uluslararası tanınırlığını yeniden tescillemiş oldu. İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, geçtiğimiz Nisan ayında yapılması planlanan sertifika töreninin yaşanan pandemiden dolayı ileriki bir tarihe ertelenerek  akreditasyon sertifikasının bölüme online olarak ulaştırıldığını belirtti. Doç. Dr. Öngül, akreditasyon sürecinde emeği geçen DAÜ Rektörlüğü, Mimarlık Fakültesi, özellikle İç Mimarlık Bölümü Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, asistanlar, tüm öğrenciler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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