DAÜ İç Mimarlık Bölümü İstanbul’da temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley; İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde, İstanbul’da gerçekleşen 9. Ulusal Lisansüstü Programlararası İletişim ve Etkileşim Platformu (ULPIEP) ve 13. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na katılarak DAÜ’yü temsil etti.

Ev sahibi üniversite tarafından İç’e Dokunmak ana teması altında tanımlanan toplantının ilk gününde meslek ve eğitim ile ilgili farklı konularda gerçekleşen paneller ve sunumların ardından, tüm Bölüm Başkanları ile, Akreditasyon, Eğitim Programları, Akademik Yapı ve Kurumsal Yapı ve İşleyiş başlıkları altında dört farklı çalıştay yapıldı. Yapılan çalıştayların sonuçlarında elde edilen veriler tartışılarak, tutanaklar tutuldu.

Toplantıların ikinci gününde ise mesleklerinde marka olmayı başaran isimlerden Jale Kulin, Atilla Kuzu, Levent Çırpıcı, Mustafa Toner ve İç Mimarlar Odası’ndan Hasan Alpay Gülten’in katılımları ile ‘İç’e Dokunmak’ isimli panel gerçekleşti. Ardından, iki gün boyunca tartışılan tüm konular ve alınan kararların özetlenip raportaştırılması ile toplantılar son buldu.