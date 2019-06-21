DAÜ İç Mimarlık Bölümü Mezuniyet Projesi Jürisi ve Sergisi’ne hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde, Mezuniyet Projesi kapsamında, Doç. Dr. Afet Çeliker Coşkun, Doç. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin, Öğretim Görevlisi Seyit Ermiyagil ve Öğretim Görevlisi Elvan Şenkayalar, Araştırma Görevlisi Ceyhun Uludağ, Araştırma Görevlisi Eliz Erdenizci ve Araştırma Görevlisi Nisan Akalın yürütücülüğünde, “Kampüs içinde Seçkin Konaklama Mekanı” konusu ele alındı. Bu çerçevede, öğrencilerin kendi geliştirdikleri senaryolara bağlı olarak oluşturdukları kavramsal yaklaşımla tasarımları gerçekleşti. Mezuniyet öğrencilerinin, tasarım sürecini verimli ve zengin bir şekilde tamamlamaları için Girne’de bulunan otel mekanları da teknik gezi çerçevesinde incelendi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü tarafından bir gelenek haline getirilen Mezuniyet Projesi Jürisi ve Sergisi, “Son Ders” isimli bir de sunumla birlikte bölüm için önemli bir etkinlik haline geldi. Bu etkinlikte, Türkiye veya mevcut profesyonel ortamlarda, başarılı uygulamalarıyla ismini duyuran kişiler davet edilmekte ve öğrencilere farklı bakışaçıları ve tecrübeleriyle yol göstermeleri de beklenmektedir. Bu yıl, bu çerçevede, konuk olarak Türkiye’den Mazeron Tasarım Stüdyosu’ndan Eren Yorulmazer, MEF Üniversitesi’nden İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sezgin, KKTC’den ise Live in Tasarım ve Mimarlık Ofisi’nden Y. Mimar Çise Tunççağ davet edildi. Söz konusu etkinlik programı kapsamında, Misafir Jüri Üyesi Eren Yorulmazer, öğrencilerin başlayacakları profesyonel yaşamlarına ışık tutacak nitelikte, ‘Son Ders’ adlı bir söyleşi de gerçekleştirecek.

24-25 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Mezuniyet Projesi Jürisi ve Sergisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde yer alacak.