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DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Şeref ve Şeref Belge Törenini Düzenledi

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Bahar Dönemi'nde başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği törende, "Mağusa Suriçi Silueti" projesi sergilendi ve emekliye ayrılan Nilgün Kadıoğlu’na anı plaketi takdim edildi.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Şeref ve Şeref Belge Törenini Düzenledi

 

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ YÜKSEK ŞEREF VE ŞEREF BELGE TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Belge Töreni’ni büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrencilerin başarılarının kutlanmasının yanı sıra yaratıcı projelerin sergilendiği anlamlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.

 

İç Mimarlık Bölüm akademisyenleri, öğrencileri ve öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen tören, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun’un açılış konuşması ile başladı. Tüm öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Doç. Dr. Coşkun, “İç Mimarlık Bölümü, her zaman çağdaş, anlayışlı, çevreye duyarlı, yeniliğin peşinde, meraklı, düşünen, sorgulayıcı, bilgiye aç, öğrenmeye hazır, insan sağlığı ve hayatını merkezde tutan, teknoloji ve bilişimi yakından takip eden, güvenliği ön planda düşünen öğrenciler yetiştirmek için gayret sarf etmektedir. Mezunlarımızdan da takip ettiğimiz için biliyoruz ki, akreditasyonlarımız ve eğitimde kalite anlayışımızla bunu başarıyoruz” diyerek, geleceğin iç mimarlarını ve bu başarıya ortak olan akademisyenleri de kutladı.

 

“Mağusa Suriçi Silueti” Projesi Sergilendi

Etkinlikte, İç Mimarlık Tarihi I dersi kapsamında hazırlanan 'Mağusa Suriçi Silueti' başlıklı öğrenci projeleri ile çeşitli derslerde farklı temalar üzerine hazırlanan diğer çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Sergi, Gazimağusa gibi tarihi ve çok katmanlı bir şehirde yaşamanın önemine vurgu yaparken, aynı zamanda öğrencilerin mesleki gelişimlerini de gözler önüne serdi.

 

Söz konusu etkinlikte uzun yıllar bölüme emek vermiş ve emekliye ayrılmış olan yönetici asistanı Nilgün Kadıoğlu’na da bir anı plaketi takdim edildi. Tören, belge takdim töreninin ardından öğrenci projeleri sergisinin gezilmesi ile son buldu.

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