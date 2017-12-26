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DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden 20. yıl koruluğu

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DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden 20. yıl koruluğu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 20. Kuruluş Yıldönümü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Etkinlikler kapsamında hızlı bir yapılaşma ile yeşil adanın kimliğini bozan betonlaşmaya dur demek ve DAÜ ‘İç Mimarlık Bölümü 20. Yıl Koruluğu’nu yaratmak adına geçtiğimiz günlerde ağaç/fidan dikimi gerçekleştirildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve öğretim kadrosu ile bölüm öğrencileri ve farklı bölümlerden öğretim üyelerinin katıldığı ağaç/fidan dikimi etkinliği, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı arkasında yer alan alanda yapıldı. Oldukça kalabalık bir katılım ile gerçekleşen etkinlikte 25 harnup ve 25 zeytin fidanı dikildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı “20 yıl önce girişimci ve iddialı atağımızla bölümümüzü kurduk. Türkiye ve Kıbrıs genelinde iç mimarlık mesleğinin yayılmasına katkı koyan beşinci üniversite olmanın gururunu hep yaşadık, yaşamaktayız. Bu onurlu yılımızı bir dizi etkinlikle de kutlamaya karar verdik.’ şeklinde konuştu. Prof. Dr. Dağlı, harnup ve zeytin bitkilerini seçme nedenlerini ise “Kıbrıs adasına uygun ve üretime katkı koyacağına inandığımız ürünler olduğu için bölüm olarak bu bitkilere karar verdik.” şeklinde açıkladı. Prof. Dr. Dağlı koruluğun sürekli bakımının gerçekleştirilmesi için uğraş verileceğine de vurgu yaptı. 

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