DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden Gazimağusa’ya katkı

DAÜ öğrencileri arasında gerçekleşen yarışmaya 200’den fazla öğrenci 51 proje ile katıldı. Kazanan öğrencilere ödülleri, Gazimağusa Suriçi’nde bulunan St. Paul Kilisesi’nde (Buğday Camisi’nde) takdim edildi. Tören, katılan tüm projelerin sergilenmesi ve katılımcı öğrencilere sertifikalarının verilmesi ile tamamlandı.

Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, “Proje, Ali Mahir Parkı’nda sosyalleşme ve dinlenme için özgün bir oturma birimi tasarlamayı amaçlamaktadır. Kazanan projenin belediye tarafından inşa edilmesi planlanmaktadır. Projenin uygulanması durumunda, belirtilen kamusal alanın daha canlı ve eğlenceli hale geleceğine hem de şehir yaşamına ve görünümüne estetik katkıda bulunacağı düşünülmektedir” denildi.

Gazimağusa İçin İş Birliğine Devam

Belediye üyelerinden oluşan jüri, ödül kazanan üç projenin yanı sıra, üç projeyi de kayda değer olarak seçti. Ödül töreni, dinamik ve eğlenceli bir etkinlik olarak gerçekleşti. Üniversite ve belediye yetkilileri konuşmalarında, bu girişimin üniversite ve kent arasında daha da verimli bir iş birliğin ilk adımı olacağını belirttiler. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, kazananlar, katılan tüm öğrenciler ve öğretim kadrosu ile birlikte, organizasyon komitesini kutlayıp, üniversite yönetiminin bu tür üniversite ile toplum arasında geniş bir bağlantı sunduğu projelere tam destek verdiğini belirtti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Gazimağusa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek yeni projeler üretmek üzere üniversite ile daha sıkı bir iş birliği yapma isteğini dile getirdi.