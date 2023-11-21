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DAÜ için kritik karar! Daü-Birsen açıkladı....

» »
DAÜ için kritik karar! Daü-Birsen açıkladı....
DAÜ için kritik karar! Daü-Birsen açıkladı....

İşte açıklama;

Üniversitemiz bir süreden beridir bütçesinde oluşan açığa bağlı olarak mali sorunlar yaşamaktadır. 2019 yılında oluşan bütçe açığı giderek büyümüş, 2023 yılında ise bütçe açığı mali krize sebep olacak boyuta ulaşmıştır. 2019 yılından 2023 yılına dek bu sorunun oluşmasına seyirci kalan, gerekli tedbirleri zamanında almayan, ben yaparım olur mantığı ile üniversiteyi yönetmeye çalışan başarısız yöneticilerin ve hükümetin bu tablodaki sorumluluğu büyüktür.

Üniversitemizde Ekim ayı sonunda yapılan eğilim yoklaması ile çalışandan güçlü bir destek alarak Prof. Dr. Hasan Kılıç Rektör olarak göreve başlamış ve çalışanlara bir umut olmuştur. Büyük bir mali kriz döneminde bu görevi devralan Hocamıza başarılar dileriz.

2023 Temmuz ayından beri DAÜ Yönetiminin tek taraflı olarak, kendi başarısızlıklarının bedelini çalışana keserek, çalışanın rızası olmadan, iç borçlanma adı altında, yapmakta olduğu maaş kesintileri, yasalara, tüzüğe ve Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) aykırıdır.

Bu aykırılıklardan dolayı sendikamız hayat pahalılığı ile ilgili uygulamalar konusunda dava açmıştır. Sendikamız gibi üniversitemizde örgütlü diğer sendikalar da bu konuda çeşitli davalar açmıştır. Sendikamız DAÜ BİR-SEN’in açmış olduğu davalar mahkemede görüşülmüş ve karar aşamasına gelinmiştir. Avukatımızdan aldığımız bilgiye göre davalarımız ile ilgili karar bugün okunacaktır.

Yaşanan görev değişiminden sonra DAÜ Rektörlüğünün daha fazla vakit kaybetmeden üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu noktada hükümetin de kararlı olması ve DAÜ’de mali krizin çözümü için üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir.

Bugüne kadar kaybettiğimiz zaman kuruma ve çalışanlara zarar vermiştir. Daha büyük zararların oluşması engellenmelidir. Bu noktada, en büyük yetki de sorumluluk da DAÜ yönetimi ve hükümettedir. DAÜ hepimizin ekmek teknesidir. Bu süreçte tüm tarafların popülizmden uzak, samimi ve sorumluluk alarak hareket etmesi kaçınılmazdır.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

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