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DAÜ IEEE Öğrenci Kolu, IEEEXtreme 18.0 Programlama Yarışması’nda Becerilerini Sergiledi

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DAÜ öğrencileri, dünya genelindeki üniversite öğrencilerinin katıldığı IEEEXtreme 18.0 programlama yarışmasında 24 saat boyunca karmaşık kodlama problemlerini çözerek uluslararası düzeyde başarı hedefledi.
DAÜ IEEE Öğrenci Kolu, IEEEXtreme 18.0 Programlama Yarışması’nda Becerilerini Sergiledi

DAÜ IEEE ÖĞRENCİ KOLU IEEEXTREME PROGRAMLAMA YARIŞMASI’NA KATILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Elektrik – Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) DAÜ Öğrenci Kolu, “IEEEXtreme 18.0” isimli uluslararası programlama yarışmasına katıldılar.

Uluslararası Elektrik – Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından organize edilen söz konusu yarışmada dünya genelindeki üniversitelerden öğrenciler, zorlu kodlama problemlerini çözmek için birbirleriyle yarıştılar. DAÜ’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrenciler en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde 24 saat içinde IEEE tarafından gönderilen soruları IEEE üyesi bir öğretim elemanı nezaretinde çözdüler. Yarışmacılar hem zamana hem de dünya çapındaki rakiplerine karşı kodlama becerilerini söz konusu yarışma ile sergilemiş oldular.

 

Yarışmada IEEE DAÜ Öğrenci Kolu; DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri’nden katılan 22 öğrenciden oluşan 9 takımla yer aldı. Yarışma kapsamında öğrenciler DAÜ’yü uluslararası düzeyde temsil ederek karmaşık algoritmalar, bulmacalar ve gerçek dünyadan programlama zorluklarıyla başa çıkmaya çalıştılar. Yarışmanın etik kurallara uygun bir yarışma ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel gözetmen olarak yer aldılar.

 

 

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