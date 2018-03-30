DAÜ IEEE Öğrenci Kolu’na uluslararası ödül

Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160 ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan IEEE’nin DAÜ Öğrenci Kolu, gerçekleştirmiş oldukları “Robotic Operating System – Robotik İşletim Sistemi” başlıklı eğitim organizasyonu ile ödül aldı. Bugüne kadar birçok seminer, eğitim, kariyer ve teknik gezi organizasyonları düzenleyen DAÜ IEEE Öğrenci Kolu, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan, IEEE Bölge 8 Hızlandırma Programı’na katılarak verdikleri eğitim ile DAÜ’yü temsil etti ve “Robotik İşletim Sistemi Eğitimi” ile Üniversite Eğitim Kategorisi’nde Bölge 8 genelinde ikinci sırayı elde etti.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

Yunanistan’ın başkenti Atina’da başarı plaketini alan DAÜ IEEE Öğrenci Kolu, başkanları Hüseyin Çeçe ve danışmanları DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Osam’a IEEE’nin çalışmaları hakkında genel bilgi veren ekip, hazırlamış oldukları bazı robot çalışmalarını kendisine takdim etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ IEEE Öğrenci Kolu’nun başarısından ve kendisine sunulan yeni fikirlerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ekibe gerekli tüm desteği vereceğini belirtti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.