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DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex Internatıonal” Yarışması’na hazırlanıyor

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DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex Internatıonal” Yarışması’na hazırlanıyor
DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex Internatıonal” Yarışması’na hazırlanıyor

Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160 ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kolu, Estonya’nın başkenti Tallinn’de 2018 yılında düzenlenen ve zihin kontrollü robot kategorisinden birinci olarak döndüğü “Robotex International” Yarışması’na bu yıl gelişmiş robot sistemleri arasında yer alan iki kategoride yarışmak üzere hazırlanıyor. “Robotex International” dünyanın en büyük robot yarışması olup bu yıl Kasım ayında 19. kez Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenecek.


DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Elektrik ve Elektronik, Mekatronik ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri Farhang Naderi, Zeynep Soylu, Mossab Hamdi ve Harun Tuna tarafından oluşturulan DAÜ IEEE RAS Öğrenci Topluluğu Robotex Takımı tamamen DAÜ’de geliştirdikleri insansız hava aracı ile Drone Yarışı ("Drone Race") kategorisinde yarışacaklar. Ayrıca, geçen yıl tasarladıkları Zihin Kontrollü (“Mind Control”) robotu daha da geliştirip yeniden tasarlarlayan ekip robot ile yeniden yarışacak.

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