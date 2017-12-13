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DAÜ, “II. Ulusal Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” başlıyor

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DAÜ, “II. Ulusal Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” başlıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği iş birliği ile “II. Ulusal Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” gerçekleştiriliyor.

14 Aralık 2017 Perşembe günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilecek olan söz konusu kongre “Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Gelişmeler” ana teması ile düzenleniyor. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak olan kongrede Prof. Dr. Candan Algun ve Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu moderatörlüğünde ilk oturum gerçekleştirilecek. Söz konusu oturumda Doç. Dr. Akmer Mutlu “Riskli Bebeklerde Erken Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yöntemleri”, Uzm. Fzt. Ünal Aras Değer “Serebral Palsili Olgularda Kuvvetlendirme Eğitimi”, Uzm. Fzt. Hülya Özbeşer “Günümüzde Pediatrik Hastalarda PETO (İletimsel Eğitim) Tekniğinin Kullanımı” ve Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu “Serebral Palsili Olgularda Fonksiyonel Beceri Eğitimi: Yardımcı Cihazlar” konularında sunumlar gerçekleştirecek. 

Tüm gün devam edecek olan oturumlarla alanında uzman birçok konuşmacının güncel gelişmeler ile yer alacağı kongre 16 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek. Her geçen gün adamızda güçlenerek büyüyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon camiasını, mümkün olan en yüksek katılımla bir araya getirmenin amaçlandığı kongrenin temel hedefinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki rehabilitasyon çalışmalarını iyileştirmek olduğunun farkındalığıyla, bilginin işlenmesi, paylaşılması, bütüncül değerlendirilmesi ve sonuçta toplumsal yarara dönüştürülmesine hizmet edecek bir bilimsel program oluşturmak olarak açıklandı.
Kongre ile ilgili bir açıklama yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın, “Kongrede Nöromotor gelişimi göz önüne alarak ilk gün “Pediatrik Rehabilitasyon”a ikinci gün ise “Erişkin Nörolojik Rehabilitasyon”a ayrılmış olup, bu alanlarda güncel bilgileri gözden geçirmek, yapılan çalışmaları, yenilikleri ve deneyimleri paylaşmak, sahada karşılaşılan problemleri dile getirmek ve çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyerek, bir arada daha iyi bir gelecek planlamak için kongremizde buluşmayı arzu ediyoruz. Bilimsel içeriği oldukça dolu ve yoğun olan kongre programımızda ilk gün Pediatrik Rehabilitasyonda güncel gelişmeler ikinci gün ise Nörolojik Rehabilitasyonda güncel gelişmeler konuları ele alınacaktır. Üçüncü gün ise çeşitli atölye çalışmaları ile kongremizin kapanışı gerçekleşecektir.” dedi. Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise kongrenin ana sayfasından (http://kktcfizyoterapi.emu.edu.tr/tr) ulaşılabilir. 

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