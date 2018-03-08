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DAÜ, III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması projeleri sergileniyor 

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DAÜ, III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması projeleri sergileniyor 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi” öğrenci yarışmasına katılanların projeleri sergileniyor.

Söz konusu sergi 7 - 9 Mart 2018 tarihlerinde DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde, 10:00 – 15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.  23 Şubat 2018 tarihinde sona eren başvurular sonucunda yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nden toplam 32 farklı üviversiteden 120 katılımcı başvurdu. 

Dünya çapında tüm İç Mimarlık öğrencileri için kurgulanmış bir yarışma olan Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Yarışması ile İç Mimarlık alanında eğitim gören öğrencilerin dikkatlerini eleştirel, yaratıcı ve özgün düşünceye odaklamaları, tasarımın kavramsal boyutunun önemini anlamaları, çeşitli bireysel sunum yöntemleri yardımıyla iletişim kurmaları ve düşüncelerini paylaşmaları için motivasyon ve destek sağlamaları amaçlandı. 
DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre 2 Mart 2018 tarihinde değerlendirme jurisi tarafından belirlenen kazananlar, 9 Mart 2018 tarihinde yarışma web sayfası ve basın aracılığıyla duyurulacak. Kazananların ödüllendirileceği yarışmada düzenlenecek olan ödül töreni ile yarışma birincisine 3000 TL, ikinciye 2000 TL ve üçüncüye 1000 TL ödül verilecek. Yarışmanın web sayfasına ise http://bcc.inar.emu.edu.tr  adresinden ulaşılabiliyor.  
 

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