DAÜ ile Alsancak Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Alsancak Belediyesi arasında Ilgaz Köyü’nün Sürdürülebilir Kırsal Gelişme Modeli - Pilot Uygulama Projesi olarak geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

7 Kasım 2017 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser imza koydu.

Söz konusu protokol ile ülkenin yerel değerlerinden biri olan Ilgaz Köyü’nün sahip olduğu çevresel ve sosyo-kültürel değerlerle birlikte, kentsel ve mimari dokunun korunarak, turizm odaklı geliştirilip, ülke kırsal gelişimine model olarak öncü olması amaçlanıyor.

Projenin yürütülmesi, yönetim ve denetimin sağlanması DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR), Alsancak Belediyesi, Şehir Bölge Planlama Dairesi, Yerli ve Yabancı Yatırımcılardan oluşturulacak proje denetleme ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ olarak birçok belediye ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek DAÜ olarak projede yer almaktan son derece memnun olduklarının altını çizdi. DAÜ’nün toplumsal sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Prof. Dr. Osam, yapılacak olan projenin örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı. DAÜ DAKMAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun imza töreninde yaptığı konuşmada proje hakkında detaylı bilgiler vererek, DAKMAR olarak projenin örnek olacağına inandığını belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Ataser ise, belediyenin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek DAÜ’ye projeye verecekleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ataser, Ilgaz Köyü ile yapılacak olan projeye paralel olarak Malatya Köyü ile ilgili bir çalışma yapmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. DAÜ’nün yerel yönetimlere yaptığı desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Ataser, iş birliği protokolünün herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı, Ilgaz Köyü Muhtarı Neşat Kuvvet ile Alsancak Belediyesi Meclis Üyeleri de hazır bulundu.