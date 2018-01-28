DAÜ ile ANKOS iş birliğinde mesleki eğitim semineri yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) iş birliğinde “Modern Üniversite Kütüphaneciliğinde Kütüphane Kurma, Yönetme ve Geliştirme” temalı Mesleki Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

26 Ocak 2018 Cuma günü, 09:00’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başlayan etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren üniversitelerdeki kütüphane çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek ve bu doğrultuda KKTC’deki üniversite kütüphaneciliğinin gelişimine katkı sağlamak amaçlandı.

Seminer DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile başladı.

Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, ANKOS ile KKTC’de artan üniversite sayısına paralel olarak kütüphanecilikte ne yapılabilir konusu üzerine bu semineri düzenlediklerini ve bugün yaklaşık 14 üniversitenin bir araya geldiğini ifade etti. “ANKOS bizim gururumuzdur. Kütüphane desteği demek bilgi desteği demektir.” ifadesini kullanan Soykan, seminerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Soykan’ın ardından söz alan ANKOS Başkanı ve Koç Üniversitesi Kütüphane Direktörü Tuba Akbaytürk Çanak, KKTC’de yüksek eğitimin çok önemli bir noktada olduğunu ve üniversitelerin önemli bir organının da kütüphaneler olduğunu kaydetti. Üniversitelerin donanımlarının kütüphanelerinden anlaşılabildiğini vurgulayan Çanak, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin iş birliklerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, bilgi ve kaynakların ancak paylaşıldığı zaman arttığını kaydetti. KKTC’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Çanak, DAÜ ailesine misafirperverliklerinden ötürü de teşekkür etti.

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ise konuşmasında böyle güzel bir etkinliğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, katılımcılara DAÜ’nün kuruluşundan ve günümüzde elde ettiği başarılardan bahsetti. Üniversitelerin eğitim – öğretim, araştırma ve topluma hizmet olarak 3 temel misyona sahip olduklarına değinen Prof. Dr. Eren, çalışmalar sonucu elde edilen başarıların kaliteyi gösterdiğini kaydetti. Seminerin faydalı olacağına inandığını da ifade eden Prof. Dr. Eren, katılımcılara güzel bir eğitim günü geçirmeleri temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Eren, ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk Çanak’a günün anısına gümüş tabak takdim etti. Çanak ise Prof. Dr. Eren’e porselen tabak takdiminde bulundu.

Önemli Sunumlar Yapıldı

ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk Çanak “ANKOS nedir, çalışma alanları nelerdir?”, Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sami Çukadar “Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Okur-Yazarlığı”, MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen “Derme Geliştirme ve Yönetimi”, İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Sönmez Çelik “Kütüphane Web Sayfası Yönetimi”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesi Uzman Kütüphaneci Gönül Kafalı Can ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kütüphanesi Uzman Kütüphaneci Üstün Berk Sezgin “Elektronik Kaynakların Seçim ve Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirdiler.