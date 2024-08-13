DAÜ ile Bolonya Üniversitesi Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2014 yılından bu yana süren iş birliğini geliştirmek amacıyla Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile olan protokolü yenileyerek, ortak programlara yeni fakülteleri de ekledi

DAÜ İLE BOLONYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ YENİLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir yüksek öğretim kurumu olarak eğitim kalitesini geliştirmeye ve uluslararası iş birliklerine verdiği önem doğrultusunda 2014 yılından bu yana iş birliği içerisinde bulunduğu Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile iş birliği protokolünü, kapsamı geliştirilerek 5 yıl süre ile yeniledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreninde söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Direktörlerinden Prof. Dr. Luca Mezzetti imza koyarken, Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Direktörlerinden Prof. Dr. Federico Casolari ise İtalya’da protokole imza koydu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel ile DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy hazır bulundu.

Prof. Dr. Mezzetti gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ ile mevcut olan iş birliklerini devam ettirmek adına bir araya geldiklerini belirterek, yaklaşık 10 yıldır DAÜ ile iş birliklerinin başarıyla sürdüğünü dile getirdi. Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri ortak Yüksek Lisans programı ile ilgili yıllardır DAÜ ile ortak program yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Mezzetti, söz konusu programa ilaveten farklı fakülteler ile ilgili de ortak çalışmaların başlayacağını vurguladı. Prof. Dr. Mezzetti DAÜ’de gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine de katılarak, ortak yüksek lisans programından mezun ettikleri öğrencilere programa özel iki Üniversite Rektörünün imzalarını taşıyan ve ilgili birimler tarafından onaylanan ortak diplomaları vermiştir.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün uluslararasılaşma politikasının başka bir boyutu için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ ile Bologna Üniversitesi arasında 10 yıldır Hukuk alanında ortak program yürütüldüğünü, bugün de imzalanacak olan iş birliği protokolü ile iş birliğinin geliştirilerek farklı fakülteler ile de ortak programların gerçekleşeceğini vurguladı. DAÜ’nün her zaman olduğu gibi kurduğu iş birlikleri ile uluslararasılaşma çalışmalarına devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Kılıç, Bologna Üniversitesi ile imzalanan protokolün mevcut ortak programlara yeni boyut kazandıracağını aktardı.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy Hukuk Fakültesi olarak 2015 yılından beri gerek eğitim-öğretim alanında gerekse akademik alanda iş birliği içerisinde olduklarını ve öğrenci değişim programı, araştırmacı ve öğretim üyesi değişim programını içeren iş birliğini yenilemekten onur duyduklarını belirtti. Doç. Dr. Çelik Ulusoy 2015 yılından beridir dünyanın ilk ve en eski üniversitesi olan Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne değişim programı kapsamında birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisini ders almak üzere gönderdiklerinin altını çizdi. Aynı zamanda Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortak yüksek lisans ve öğrenci-akademisyen değişim programı koordinatörü olan Doç. Dr. Çelik Ulusoy, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden her dönem ders vermek üzere gelen ve alanlarında uzman öğretim üyelerini DAÜ Hukuk Fakültesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını da ifade etti. Doç. Dr. Çelik Ulusoy, Bologna Üniversitesi ile devam edecek olan iş birliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.