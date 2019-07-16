DAÜ ile EMAA arasında iş birliği protokolü

Söz konusu protokolün imza töreni, 16 Temmuz 2019 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın makamında gerçekleşti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile EMAA Başkanı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin protokole imza koyduğu törene; DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü Zehra Şonya, EMAA dernek yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün sanata ve sanatçıya daima değer veren bir kurum olarak ön plana çıktığını ifade ederek, protokolün EMAA ile DAÜ-KAM arasında halihazırda mevcut olan iş birliğinin kapsamını genişleteceğini belirtti. EMAA Başkanı Prof. Dr. Keçeci de, protokolün 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlamaları çerçevesinde var olan ortaklıkların düzenlenmesini kapsadığını ve EMAA ile DAÜ-KAM arasındaki iş birliğinin artarak devam edecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol Neleri Kapsıyor?

Etkinliklerin (sergi, kitap, v.b.) konu ve içeriği DAÜ-KAM ve EMAA’nın ortak kararı ile belirlenecek. İki kurum birbirlerine öneride bulunabilecek. Etkinlik seçiminde, etkinliğin sanat ortamının ihtiyaçlarına cevap vermesi, olandan çok olmayanı içermesi ve yenilik taşıması dikkate alınacak. Protokol kapsamında sergilerin bir katalog veya kitapla birlikte açılması veya sanat yayınlarının arttırılması hedefleniyor. Etkinlikler, Gazimağusa ve Lefkoşa olmak üzere en az iki şehirde yapılacak. Aynı zamanda etkinlikler ve yayınlar iki kurumun ortaklığında tanıtılacak, basılacak veya sunulacak.