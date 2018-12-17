DAÜ ile Intbau Kibris, ortak etkinliklerine Cem Taneri ile başladi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile INTBAU (Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği) Kıbrıs ortaklığında düzenlenen seminerler serisinin dördüncüsü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Cem Taneri’nin “14. Yüzyıl Ss. Peter ve Paul Kilisesi (Sinan Paşa Camii), Tarih Boyunca Depremlere Karşı Alınan Önlemler ve Yapısal Müdahale Yöntemleri” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

Cem Taneri, DAÜ Mimarlık Fakültesi Alpay Özdural Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde öncelikle Kıbrıs ve Gazimağusa hakkında verdiği tarihsel bilgilerden sonra; yapım tekniklerinden, yapısal hasar tanımlamada kullanılan yöntemlerden ve tarihsel süreç içinde Kıbrıs’ta gerçekleşen depremlerden bahsetti. Taneri, daha sonra, kullandıkları analizler ve testler sonucunda ortaya çıkan ve belirlenen hasarlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini örneklendirerek, Ss. Peter ve Paul Kilisesi (Sinan Paşa Camii) üzerinden anlattı. Kiliseye şu ana kadar yapılan müdahaleleri de detaylıca anlatan Taneri, sunumunu bütün bu sürecin önemine ve nasıl yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek tamamladı. Etkinliğin sonunda DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, kapanış konuşmasını yaptıktan sonra, Cem Taneri’ye sertifika ile anı olarak etkinliğin posterini takdim etti ve çok faydalı geçen sunumu için teşekkür etti.