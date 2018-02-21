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DAÜ ile İTÜ-KKTC iş birliğinde yeni sertifika programı

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DAÜ ile İTÜ-KKTC iş birliğinde yeni sertifika programı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasındaki kurumsal iş birliği, yeni bir ortak sertifika programı ile pekişiyor.

İki üniversite arasında imzalanan protokol ile birlikte, ortak sertifika programının hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Kum tarafından imzalanan protokol kapsamında; DAÜ ile İTÜ-KKTC’nin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Proje ve Yapım Yönetimi Sertifika Programı”nın gerçekleştirilmesi için mutabakata varıldı. Ortak sertifika programının dili Türkçe veya İngilizce olacak. Açılması öngörülen 6 modülün eğitimi İTÜ-KKTC ve DAÜ tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından (üçer modül olmak üzere) eşit şekilde verilecek.

Dersler DAÜ’de Verilecek

Her bir modülü başarılı bir şekilde tamamlayan ve tüm modüller tamamlandıktan sonra sınavı başarılı bir şekilde geçen katılımcılar DAÜ ve İTÜ-KKTC tarafından hazırlanan Proje ve Yönetimi Sertifikası’nı almaya hak kazanacak. Ayrı ayrı modülleri alan kişiler ise her bir modüle ilişkin “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak. Eğitimler DAÜ dersliklerinde gerçekleştirilecek. Ancak gerektiğinde İTÜ-KKTC derslikleri de kullanıma açık olacak. Ortak sertifika programı için imzalanan protokol, 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. DAÜ ve İTÜ-KKTC Ortak Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 630 2471 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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