DAÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) arasında protokol imzalandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral tarafından, bugün DAÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik kriterler içeriyor.

KAYRAL

2015 yılında yine DAÜ ile bu protokolü imzaladıklarını dile getiren Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, 2017 yılında yapılan ufak değişikliklerle daha güvenilir hale getirilen protokolü kendileri için en önemli kurum olan DAÜ ile yeniden imzalamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sınav ve soru güvenliği nedeniyle tekrar DAÜ’ye geldiklerini ifade eden Kayral, bu anlaşmanın kendileri için değerli bir anlaşma olduğunu da sözlerine ekledi.

OSAM

Kayral’ın DAÜ’yü güvenilir olarak tanımlamasından dolayı teşekkür eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 2016 – 2017 Dünya Üniversite Sıralaması listesinde yer almayı başaran ilk ve tek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitesi olmasının ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) üniversiteleri değerlendirmesi içinde de ilk yedide bulunmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Kamu ve sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiklerini belirten Osam, “En iyi hizmeti vereceğimizden şüphe duyulmasın. DAÜ’nün toplum ve kamu yararına olan çalışmalara devam edeceğini de gururla duyururum.” ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreteri Metin Gültekin ve Sınav İşleri Müdürü Mehmet Öznacar, DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır bulundu.