DAÜ ile KIBATEK Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) arasında, 12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde iş birliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt imza koydu. İmza töreninde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu. Söz konusu iş birliği protokolü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve denizaşırı çevre bölgelerde edebiyat, sanat, tarih ve benzeri bilimsel/kültürel alanlarda kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, arşivlenmesi ve bu amaçla sosyal veya kültürel proje ve etkinliklerin düzenlenmesini amaçlıyor.

“Çok Önemli Bir İş Birliği”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün çok önemli bir kültür adamını ağırlıyoruz ve çok önemli bir iş birliği için buradayız. Sayın İsmail Bozkurt, yaptığı çalışmalarla KKTC’de farklı görevlerle kültür ve sanat alanında çok önemli katkılarda bulunmuş bir büyüğümüzdür, kültür adamıdır. Bugün DAÜ ve KIBATEK arasında bir iş birliği protokolü imzalayarak, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet kısmının çok önemli bir merhalesini kat ettiğimizi düşünüyoruz. KIBATEK; kültür, sanat, tarih, toplum bilim konularında faaliyet gösteren bir vakıf. DAÜ de bir devlet üniversitesi olarak ortak etkinlik düzenleme, bilimsel katkı koyma amacıyla bu protokolü imzalama yoluna gitti. İsmail Bey ile bu protokolü imzalamak bizim için bir onurdur. DAÜ ile KIBATEK arasında birçok alanda önceden başlayan bir iş birliği vardı. Kendisine, bu fırsatı tanıdığı ve beraber iş birliği yapma yönünde önümüzü açtığı için çok teşekkür ediyorum ve bunun çok faydalı etkinliklere yol açacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“KIBATEK’in Doğuş Yeri DAÜ’dür”

KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt da, “Aslında KIBATEK DAÜ’nün bir ürünüdür. Çünkü KIBATEK, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı. 1998 yılında benim DAÜ-KAM Başkanı olduğum dönemde bir sempozyumla başladı. Sonra gelişerek bir vakıfa dönüştü. Doğuş yeri burası. Dolayısıyla doğuş yerimizle birlikte yeniden bir protokol çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak bizi çok mutlu edecektir. Eminim ki yapılacak çok işler vardır. KIBATEK KKTC’nin bir vakfıdır. Ayrıca yaklaşık 30 değişik ülkede temsilciliklerimiz vardır. Dolayısıyla olabildiğince uluslararası ilişkileri olan bir oluşumdur. Her yıl uluslararası sempozyumlarımız olur. Son somut çalışmamız 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’dir. Birkaç yıllık bir çalışmanın ürünü. Yaklaşık 100 akademisyenin katkı koyduğu bir çalışma ve gerçekten de Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı her yönünden yansıtan ele alan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın DAÜ ile ortak çalışmalarımızın başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum. Protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreninin ardından KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasını imzalayarak takdim etti