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DAÜ İle Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ İle Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

3 Eylül 2020 Perşembe günü, saat 09:30’da imzalanan protokol, eğitim ve sanatsal faaliyetleri içeriyor.

Protokole DAÜ adına Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve KPKD Başkanı Şifa Çolakoğlu imza attı. İmza töreninde sanatın DAÜ için önemi ve değerine değinen Doç. Dr. İşçioğlu, sanata el uzatabilmenin kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. KPKD adına duygularını paylaşan Çolakoğlu ise ülkenin önemli değerlerinden biri olan DAÜ ile kültür ve sanata bir damla olabilmenin çok önemli olduğunu kaydederek, “Üreten yok olmaz, bu yüzden üretmeye devam ediyoruz.” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı. İmza töreninde KPKD As Başkanı ve Koro Şefi Rana Uluçay ile KPKD Koordinatörü ve Koro Şefi Erkan Dağlı da yer aldı.

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