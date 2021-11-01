DAÜ İle Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) arasında 1 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 10.00’da iş birliği protokolü imzalandı. Elektrik / Elektronik alanlarında ortak çalışmalar yapılabilmesi için imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam imza koydu. Söz konusu imza töreninde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ve KTEMB yetkilileri de hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile öğrenciler için birliğe üye firmalarda staj imkânları ve iş fırsatları yaratmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek ile bilgi ve deneyim yönünden sektör ve eğitim kurumlarının paralelliğini sağlamak amaçlanıyor.

Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile imzalanan iş birliği protokollerinin önemine değinerek, öğrencilerin staj yapmaları ve yetkin mühendislerle çalışma gerçekleştirmeleri açısından bu tarz iş birliklerinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. DAÜ ve KTEMB arasında imzalanan iş birliği protokolünün genelde ülkeye özelde ise her iki kuruma faydalı olmasını temenni eden Prof. Dr. Hocanın, iş birliklerinin artarak devam etmesini diledi.

Bora Karaçam ise DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, imzalanan protokol ile DAÜ ve KTEMB arasında ortak çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Öğrencilerin ne kadar sektör ile iç içe olurlarsa o kadar başarılı olacaklarını vurgulayan Karaçam, eğitim ve sektör arasındaki iş birliğinin her zaman maksimum seviyede kar ve kazanç sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi. Protokol töreninde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, KTEMB Başkanı Karaçam’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye takdiminde bulundu.