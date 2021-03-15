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DAÜ ile LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında akademik, bilimsel, toplumsal ve kültürel konulara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ ile LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında akademik, bilimsel, toplumsal ve kültürel konulara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza koydu. İmza töreni bugün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleştirildi.

Törene, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, birçok alanda LTB ile iş birliği yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade ederek, gelecekte LTB’nin yanı sıra diğer yerel yönetimlerle de iş birliklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

LTB Başkanı Harmancı da, “Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi ile birlikte, onun bilimsel yeterliliklerini de bünyemize 

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