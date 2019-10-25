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DAÜ ile Queen’s Üniversitesi ortak sertifika programı yeni mezunlar verdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nden dört yüksek lisans ve doktora öğrencisi daha Kanada Queen’s Üniversitesi’nin Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Mesleki Sertifikası ile ödüllendirildi.
DAÜ ile Queen’s Üniversitesi ortak sertifika programı yeni mezunlar verdi

Queen’s Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Besim, Prof. Dr. Glenn Jenkins ve Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok tarafından verilen derslerde başarılı olan öğrencilere sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

 

24 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 14:00’te düzenlenen sertifika töreninde İran’dan Behzad Sanaei, Nijerya’dan Pascal Ezeh, David Shobowale ve Jennifer Lekwa’ya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur sertifikalarını takdim etti.

 

Uluslararası tanınırlığı olan mesleki sertifika almaya hak kazanmak için uluslararası bir sınavdan geçen öğrencileri yılda iki kere gerçekleşen mesleki sınava hazırlamak için, DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından üç lisansüstü ders sunulmaktadır. 2007 yılından itibaren 64 DAÜ lisansüstü öğrencisi söz konusu sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

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