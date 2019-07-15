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DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rüstem Kitabevi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında iş birliği protokolü imzalandı

. İki başarılı kurum tarafından yapılan özgün protokolün imza töreni, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın makamında gerçekleşti. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam ile Rüstem Kitabevi’nin sahibi Ali Besim Rüstem imza koydu. Törende; DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü Zehra Şonya ile Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay da hazır bulundu.

 

Protokol Neleri Kapsıyor?

 

DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında imzalanan iş birliği protokolü, iki kurum arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlıyor. Kurumlar birlikte araştırma projeleri geliştirecek ve geliştirilen ortak projelerin uygun koşullarda kitaplaştırılması ve kitapların ortak yayınlar olarak yayımlanmasını sağlayacak. DAÜ bünyesinde oluşturulan sanat koleksiyonunun, sanat eseri sahibi sanatçıların izni olması halinde, belli tema ve janrlara ayrılarak, Rüstem Kitabevi’nin galeri alanında sergilenebilecek. Aynı zamanda, Rüstem Kitabevi bünyesinde bulunan Kişisel Arkeoloji Müzesi, akademik konularda DAÜ tarafından desteklenecek ve DAÜ’ye taşınarak sergilenebilecek.

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