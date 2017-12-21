DAÜ ile Türksoy arasında iş birliği protokolü imzalanacak

Protokol, 22 Aralık 2017 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası, Rektörlük Ofisi’nde imzalanacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan, Türk nüfusuna sahip ülkeler ve topluluklar arası uluslararası kültür örgütü olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile iş birliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor.

Protokol, 22 Aralık 2017 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası, Rektörlük Ofisi’nde imzalanacak. Söz konusu protokolü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov imzalayacak.

DAÜ ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasındaki eğitim, öğretim ve kültürel iş birliğini kapsayacak olan protokol ile TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ve paylaşımı sağlamak, Türk Kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim – öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak iş birliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

Molla Penah Vagif Anılacak

Öte yandan 2017 Molla Penah Vagif Anma Yılı kapsamında doğumunun 300. yılında Molla Penah Vagif düzenlenecek olan etkinlik ile anılacak. 22 Aralık 2017 Cuma günü, saat 14:30’da, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilecek olan anma toplantısında TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşmalarının ardından, Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı ve Milletvekili Prof. Dr. Nizami Ceferov, DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vügar Sultanzade ve Çukurova Üniversitesi Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahangir Novruzov birer konuşma yapacaklar. Ardından Molla Penah Vagif’in hayatını konu alan kısa film gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Etkinlikte ayrıca, “Dünya Dillerinde Molla Penah Vagif Şiirleri”, “Molla Penah Vagif” ve “Molla Penah Vagif. Bibliyografya” kitaplarının tanıtımı yapılacak.

Molla Penah Vagif Kimdir ?

XVIII. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı’nın en güçlü temsilcilerinden biridir. Vagif, 1717 yılında Kazakh vilayetinin Salahlı köyünde dünyaya gelmiş, 1797 yılında vefat etmiştir. Vagif, XVII y.y Azerbaycan şiir tarihinde güzellik ve sevgi şairi olarak kabul edilir. Onun gerçekçi ve halkın duygularını anlatan şiirleri dil, üslûp ve estetik açıdan da güzel ve yenidir. Vagif’in "Bak" ve "Görmedim" adlı şiirleri ise Orta Çağ Azerbaycan Edebiyatı’nın en değerli örnekleridir. Aynı zamanda, şair kimliğinin yanında çağının önemli siyasi adamıydı. Dönemin Garabağ Hanı İbrahim Halil Han Cavanşir’in baş veziri olmuştur. Molla Penah Vagif’in şiirleri defalarca yayımlanmış ve hakkında birçok makale ile eserler yazılmıştır.