“DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” kermesi perşembe günü yapılıyor

DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilecek olan kermes, ‘DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesi kapsamında, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, 10:00 – 13:00 saatleri arasında, Merkezi Derslik Binası (CL) önünde gerçekleştirilecek.

Söz konusu kermeste, DAÜ’de yer alan tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin katkılarıyla kurulacak olan stantlarda ev yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapılacak. Kermesten elde edilecek olan gelir ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde bulunan çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi her ay başka bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için fayda sağlayacak. Proje ile üniversite ile toplumun iş birliği içerisinde sosyal dayanışma ve farkındalıkları artırması hedefleniyor. Söz konusu proje DAÜ’nün değerlere verdiği önemin de büyük bir göstergesini olarak örnek olmaktadır.