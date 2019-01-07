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DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında büyük iş birliği

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), The Guardian 2019 Üniversiteler Sıralaması’na göre İngiltere’de 8. sırada bulunan Warwick Üniversitesi ile arasındaki iş birliğini 6 yıl daha uzattı.
DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında büyük iş birliği

. İki üniversite arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2011 yılından bu yana DAÜ kampüsünde yürütülmekte olan “Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi” ile “Mühendislik İşletme Yönetimi” programları yoğun ilgi ve elde edilen başarı nedeniyle 6 yıl daha hizmet verecek. Söz konusu programlar, Warwick Üniversitesi Warwick Üretim Grubu (WMG) ile DAÜ’nün iş birliğinde yürütülen yüksek lisans programları olmalarının yanısıra, çift diploma programı kapsamında öğrenciler 5 fazla ders alarak her iki üniversiteden 2 yıl içerisinde iki yüksek lisans programından mezun olabilmektedirler. Bununla birlikte profesyonel olarak çalışma hayatı içerisinde bulunan kişilere yönelik esnek, yarı-zamanlı öğrenci statüsü ile WMG programlarında iş hayatını aksatmadan eğitim görmek mümkün olmaktadır.

 

Dünya Standartlarında Eğitim

WMG gerçek sanayi tecrübesi ile dünya standartlarında eğitim olanağı sağlıyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde yüksek lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor. Bu prestijli yüksek lisans (MSc) dereceleri, DAÜ kampüsünde Warwick Üniversitesi’nden gelen deneyimli öğretim elemanları tarafından verilen derslerle bir akademik yılda tamamlanabiliyor. Ayrıca öğrencilere, iki modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde veya Singapur, Malezya, Tayland, ile Çin’de alabilme seçeneği de sunuluyor. Programlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve Mart ayındaki alımlara başvuruda bulunmak için DAÜ kampüsündeki WMG-DAÜ Ofisi veya http://warwick.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

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