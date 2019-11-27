DAÜ ile Yıldız Teknik Mimarlık arasında İşbirliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) mimarlık bölümleri, akademik iş birliği protokolü çerçevesinde, geçtiğimiz akademik dönemler boyunca başarıyla sürdürdükleri ortak mimari stüdyo uygulamasını 2019 - 2020 Güz Dönemi’nde de uygulamaya koydular.Protokol çerçevesinde, DAÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen ARCH 392 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu IV ile YTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu 5 arasındaki etkin iş birliğiyle, İstanbul, Kadıköy’de İbrahimağa Mahallesi sınırları içinde bulunan alanda 65 ve üzeri yaş grubu için üretilmesi düşünülen “İleri Yaşam Merkezi Projesi”yürütülmektedir. Projenin temel konusu kentli hayat ile ilişki kuran, 65 yaş üzeri nüfusa yönelik, ticaret, yönetim, destek hizmetler ve barınma işlevlerini bir arada ele alan evrensel tasarım kriterlerine uygun, karma işlevli yapı tasarımıdır. Proje konusu teknik boyutun yanısıra kültürel ve ontolojik boyutları da içermektedir.

Mekansal Projelerin Oluşturulması Hedefleniyor

Proje, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Özgür Dinçyürek, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ercan Hoşkara, Öğretim Görevlileri Aref Arfaei ve Cemaliye Eken İlter, Araştırma Görevlileri Nazgol Hafizi ile Deniz Özdiren’in desteğiyle yürütülmektedir.ARCH 392 dersine kayıtlı DAÜ mimarlık öğrencilerinin oluşturduğu 15 öğrencinin gönüllü olarak katıldıkları teknik gezi İstanbul’da gerçekleşmiştir. Öncelikle katılımcı grup DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Özgür Dinçyürek ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara eşliğinde; çalışma alanı ve çevresini gezip, analizler yapmışlardır.

Sonrasında, YTÜ kampüsü Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu’nda, YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu Grup Hocası Doç.Dr. Serhat Başdoğan bölge gelişimi, seçilen arazi özellikleri, proje içeriği hakkında DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerine detaylı sunumlar yapmıştır. Böylelikle, proje için seçilen kent ve bölge detaylı olarak tartışılmış, "Yaşlanma ve İleri Yaşam" kavramı ile birlikte kullanıcıya yönelik ticaret, yönetim, destek hizmetler ve barınma kavramları sorgulanmış ve fiziksel-sosyal dönüşümün birlikte sağlanacağı mekansal projelerin oluşturulması hedefi şekillenmiştir.

Büyük Önem Taşıyor

Teknik gezinin ardından, ARCH 392 stüdyosu öğrencileri; analiz, maket ve araştırma grupları olarak çalışmaya devam edip, öğretim üyeleri eşliğinde tasarımlarını geliştirmeye başladılar. DAÜ Mimarlık programı bünyesinde Kıbrıs dışında yürütülen tek stüdyo olması nedeniyle, ARCH 392 Mimari Tasarım Stüdyosu IV büyük bir önem taşımaktadır. Farklı özellikleri olan İstanbul metropolünde, kentsel ölçekteki bir karma kapsamlı tasarım üzerinde çalışma yürütmek öğrenciler için önemli bir fırsat olup aynı zamanda eğitim süreçleri açısından da ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.